Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter greift 34-Jährigen an (21.02.2026)

Radolfzell (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich in der Nacht auf Samstag in der Teggingerstraße ereignet hat. Gegen 3 Uhr ging ein 34-jähriger von einer Bar in Richtung seiner Wohnanschrift. Nachdem er die Höllturmpassage durchquerte, griff ihn plötzlich ein Unbekannter von hinten an und stieß den 34-Jährigen zu Boden. Anschließend trat ihm der Fremde mehrmals gegen den Kopf, ehe er unerkannt flüchtete. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in eine Klinik.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

