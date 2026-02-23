POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Trottengasse/Hohentwielstraße - drei Personen verletzt (20.02.2026)
Hilzingen (ots)
Drei Personen sind bei einem Unfall auf der Kreuzung Trottengasse/Hohentwielstraße am Freitagabend verletzt worden. Eine 59-jährige Toyotafahrerin missachtete die Vorfahrt eines Mercedes einer 25-Jährigen und prallte auf der Kreuzung mit diesem zusammen. Durch die Kollision erlitten beide Fahrerinnen und eine 35-jährige Insassin des Mercedes Verletzungen. Alle drei kamen zur weiteren Versorgung mit Rettungswägen in ein Krankenhaus. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.
