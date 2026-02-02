Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kinder attackieren und berauben 14-Jährige | Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am Dr.-Hirschfelder-Platz hat eine Gruppe von sechs Kindern eine Jugendliche angegriffen und ihre hochwertigen Kopfhörer geraubt. Am Samstag (31. Januar 2026) war die 14-Jährige aus Krefeld gegen 20 Uhr an der Haltestelle Dreikönigenstraße auf dem Ostwall aus der Straßenbahn 042 ausgestiegen. Die sechs Kinder sollen ebenfalls in der Bahn mitgefahren sein und sie an dieser Haltestelle verlassen haben. Danach hatten sie die Jugendliche verfolgt und sie schließlich von hinten attackiert. Als sie sich von der Gruppe lösen, weglaufen und um Hilfe rufen konnte, hatte sich ein Zeuge dazwischen gestellt. Die sechs waren daraufhin Richtung Innenstadt geflohen.

Die Verdächtigen waren ungefähr 11 Jahre alt, vermutlich waren es vier Mädchen und zwei Jungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der 02151 - 6340 zu melden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.

(45)

