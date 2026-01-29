Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Frau fährt ohne Fahrschein, flüchtet und leistet Widerstand

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (28. Januar 2026) gegen 8:45 Uhr meldete eine SWK-Mitarbeiterin der Polizei, dass eine Frau bei der Fahrkartenkontrolle keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte und daraufhin zu Fuß geflüchtet sei. Die 27-Jährige wurde dann von einem Beamten auf einem Dienstfahrrad in Höhe der Gerberstraße angetroffen und aufgefordert stehenzubleiben. Dieser Aufforderung kam die Frau nicht nach. Sie weigerte sich zudem, ihren Personalausweis zu zeigen und ihre Personalien anzugeben und leistete schließlich so intensiv Widerstand, dass sie von dem Beamten und zufällig vorbeifahrenden Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes fixiert werden musste. Letztendlich gab die Frau dann doch noch ihre Personalien an und wurde im Anschluss der Maßnahme entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen und des Erschleichens von Leistungen.

