POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemitteilung "Nach Hausbrand in Goch": Verdächtiger in U-Haft | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Kleve und Krefeld und Staatsanwaltschaft Kleve

Der Mann, dem vorgeworfen wird, am Mittwoch Feuer in einem Haus gelegt zu haben, um die Vermieterin zu töten, ist heute in Untersuchungshaft gekommen. Der Tatvorwurf lautet versuchter Totschlag in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung.

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Kleve.

Unsere ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6206543

