PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zu unserer Pressemitteilung "Nach Hausbrand in Goch": Verdächtiger in U-Haft | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Kleve und Krefeld und Staatsanwaltschaft Kleve

Krefeld (ots)

Der Mann, dem vorgeworfen wird, am Mittwoch Feuer in einem Haus gelegt zu haben, um die Vermieterin zu töten, ist heute in Untersuchungshaft gekommen. Der Tatvorwurf lautet versuchter Totschlag in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung.

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Kleve.

Unsere ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6206543

(43)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren