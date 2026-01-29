Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Alkoholisierte Frau gelangt von Straße ab und fährt ins Gleisbett

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (28. Januar 2026) gegen 13 Uhr befuhr eine 29-jährige Autofahrerin die St.-Töniser-Straße in Richtung stadtauswärts. Vor dem Kreuzungsbereich der Straße "Am Schicksbaum" kam die Düsseldorferin von der Fahrbahn ab und gelangte in das Gleisbett einer Straßenbahn. Eine heranfahrende Straßenbahn konnte frühzeitig anhalten. Der Bahnverkehr wurde für kurze Zeit unterbrochen. Die Fahrerin des Pkw verlieb unverletzt. Ein Atemalkoholvortest verlief positiv. Die 29-Jährige erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ob weitere Straftatbestände vorliegen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell