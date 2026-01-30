Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mit dem Pkw: Tätlicher Angriff auf Polizisten

Krefeld (ots)

Bei einer Polizeikontrolle hat ein Autofahrer einen Polizisten gefährdet. Die Beamten des Verkehrsdienstes waren am Freitagvormittag (30. Januar 2026) für Geschwindigkeitskontrollen auf dem Charlottering auf Höhe des Budberger Wegs. Kurz nach 11 Uhr wollten sie einen Pkw aus dem Verkehr winken, den sie zuvor mit 85 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 70 gemessen hatten. Als das Auto mit einem Mann am Steuer und einer Frau auf dem Beifahrersitz sich dem Beamten näherte, der als Anhalteposten auf der Fahrbahn stand, fuhr der Fahrer plötzlich direkt auf ihn zu. Der Polizist rettete sich durch einen Sprung aus dem Gefahrenbereich, der Pkw ergriff die Flucht. Im Rahmen einer Fahndung machte die Polizei das Auto schließlich in Duisburg auf der Dorfstraße ausfindig. Am Steuer saß nun die Frau. Die 30-jährige Krefelderin und der 40-jährige Duisburger standen unter dem Einfluss von Drogen. Der Mann hatte zudem keinen Führerschein. Beide erwartet nun ein Strafverfahren: ihn wegen tätlichen Angriffs, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis - und beide wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

(44)

