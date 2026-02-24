PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Rielasinger Straße - 12-Jährige von Auto erfasst (23.02.2026)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf der Rielasinger Straße ist am Montagnachmittag ein Kind von einem Auto erfasst worden. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit einem BMW in Richtung Rielasingen. Nachdem die junge Frau mehrere auf dem Gehweg spielende Kinder wahrnahm, verringerte sie ihre Geschwindigkeit um diese zu passieren. Als sich das Auto auf Höhe der Kinder befand querte plötzlich eine 12-Jährige mit einem Scooter die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung konnte die 18-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht mehr verhindern. Glücklicherweise erlitt sie dabei nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 12-Jährige zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

