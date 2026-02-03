Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (26.01.-01.02.2026) wurden in Oberhausen insgesamt 13 Wohnungseinbrüche angezeigt.

In einem Fall in Alstaden verschafften sich die Einbrecher über den Hinterhof Zutritt zum Grundstück. Anschließend hebelten Sie ein Fenster auf und betraten das Haus. Dieses wurde durchwühlt, alle Zimmer durchsucht. Anschließend flohen die Kriminellen mit ihrer Beute.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell