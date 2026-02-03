PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen
Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (26.01.-01.02.2026) wurden in Oberhausen insgesamt 13 Wohnungseinbrüche angezeigt.

In einem Fall in Alstaden verschafften sich die Einbrecher über den Hinterhof Zutritt zum Grundstück. Anschließend hebelten Sie ein Fenster auf und betraten das Haus. Dieses wurde durchwühlt, alle Zimmer durchsucht. Anschließend flohen die Kriminellen mit ihrer Beute.

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

