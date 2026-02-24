Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Opel-Fahrer verursacht Unfall und muss in Polizeigewahrsam (23.02.2026)

Rottweil (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagnachmittag an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Königstraße einen Unfall verursacht. Der 71-jährige Mann hielt mit einem Opel an der Kreuzung an der roten Ampel an. Beim Anfahren legte der Mann statt des Vorwärtsgangs den Rückwärtsgang ein und stieß infolgedessen mit einem hinter ihm haltenden Auto zusammen. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 71-Jährigen einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Da er nicht mehr verkehrsfähig war, nahmen ihn die Beamten nach der Abgabe einer Blutprobe auf richterliche Anordnung in Gewahrsam.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell