POL-KN: (Dürbheim, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Eugen-Bolz-Straße (21.02.2026-23.02.2026)

Dürbheim (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 19 Uhr, versucht in ein Wohnhaus in der Eugen-Bolz-Straße einzubrechen. Hierbei versuchten die Einbrecher sich gewaltsam Zugang zum Gebäude zu verschaffen, was jedoch nicht gelang.

Zeugen, welche im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spaichingen, unter der Nummer 07424/93180, zu melden.

