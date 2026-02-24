PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Eugen-Bolz-Straße (21.02.2026-23.02.2026)

Dürbheim (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 19 Uhr, versucht in ein Wohnhaus in der Eugen-Bolz-Straße einzubrechen. Hierbei versuchten die Einbrecher sich gewaltsam Zugang zum Gebäude zu verschaffen, was jedoch nicht gelang.

Zeugen, welche im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spaichingen, unter der Nummer 07424/93180, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Julian Weiß / Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren