POL-LG: Vorweihnachtlicher Jahresabschluss beim 226. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

Lüneburg / Ostetal (ots)

Beim 226. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg kamen am vergangenen Mittwochabend rund 35 Teilnehmende aus der Transport- und Logistikbranche an der Rastanlage Ostetal (Süd) an der BAB 1 zusammen. Der Abend stand ganz im Zeichen eines besinnlichen Jahresrückblicks und bot Gelegenheit, die Aktivitäten und Schwerpunkte des Jahres 2025 Revue passieren zu lassen.

Polizeioberkommissar Alexander Plümpe präsentierte einen umfassenden Rückblick auf die zehn Themenabende des laufenden Jahres. Mit zahlreichen Bildern erinnerte er an die vielfältigen Sonderaktionen, darunter das Truck & Country Festival am Autohof Brake, die Truck Days Lüneburger Heide, der 3. Brummi-Tag in Lengenbostel sowie das 1. Stover Lkw-Treffen. Zudem berichtete Polizeihauptkommissarin Andrea Möller, Moderatorin des Stammtisches und bundesweite Koordinatorin der Fernfahrerstammtische, von ihrem Besuch des Jubiläumsstammtisches in Münster.

Unter den Gästen befanden sich auch der Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Lüneburg, Jörg Wesemann, der Leiter des Verkehrs- und Einsatzdezernats, Andreas Kunath, Polizeioberkommissar Tobias Kärsten sowie die Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion Harburg, Janine Mai. Sie nutzten die Gelegenheit, sich zum Jahresabschluss in die Runde einzubringen und mit den Teilnehmenden in den Austausch zu gehen.

Das Moderatorenteam dankte den Anwesenden für ihre kontinuierliche Beteiligung und die zahlreichen konstruktiven Diskussionen im Laufe des Jahres. Auch Polizeidirektor Andreas Kuhnert richtete in einer kurzen Ansprache wertschätzende Worte an die Runde und unterstrich die Bedeutung des Stammtisches als festen Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit.

Der Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg startet im neuen Jahr am 4. Februar 2026. Alle Interessierten sind hierzu bereits jetzt herzlich eingeladen.

