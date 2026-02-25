PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Christian-Messmer-Straße - Polizei sucht Zeugen (24.02.2026)

Trossingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Christian-Messmer-Straße am Dienstagnachmittag. Im Zeitraum zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr touchierte ein Unbekannter den mittig des Parkplatzes abgestellten weißen Mercedes Vito vermutlich beim Rangieren. Anschließend entfernte sich der Verursacher jedoch von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Regulierung des hinterlassenen Schadens in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern.

Aufgrund der Beschädigungen an dem Vito könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Baustellenfahrzeug mit Pritsche gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

