Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung Reichenaustraße/Stromeyersdorfstraße - Ampel aus - Vorfahrt missachtet (24.02.2026)

Konstanz (ots)

Aufgrund Vorfahrtsmissachtung ist es am Dienstagabend auf der Einmündung der Stromeyersdorfstraße auf die Reichenaustraße zu einem Unfall gekommen. Ein 18-jähriger Golffahrer bog von der Stromeyersdorfstraße kommend nach rechts ab und übersah dabei einen in Richtung Bodenseeforum fahrenden, vorfahrtsberechtigten Polo eines 40-Jährigen. Aufgrund der Uhrzeit war die Ampel an der Unfallstelle bereits außer Betrieb. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell