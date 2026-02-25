POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung Reichenaustraße/Stromeyersdorfstraße - Ampel aus - Vorfahrt missachtet (24.02.2026)
Konstanz (ots)
Aufgrund Vorfahrtsmissachtung ist es am Dienstagabend auf der Einmündung der Stromeyersdorfstraße auf die Reichenaustraße zu einem Unfall gekommen. Ein 18-jähriger Golffahrer bog von der Stromeyersdorfstraße kommend nach rechts ab und übersah dabei einen in Richtung Bodenseeforum fahrenden, vorfahrtsberechtigten Polo eines 40-Jährigen. Aufgrund der Uhrzeit war die Ampel an der Unfallstelle bereits außer Betrieb. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.
