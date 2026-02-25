Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter begrapscht Joggerin (20.02.2026)

Geisingen (ots)

Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitagnachmittag eine junge Frau auf dem Riedweg belästigt. Gegen 16.15 Uhr war die 21-Jährige auf dem Riedweg beim Joggen. Etwa 20-30 Meter von der Engener Straße entfernt blieb sie kurz stehen, um etwas in ihr Mobiltelefon einzugeben. Währenddessen näherte sich ein unbekannter Mann und schlug ihr schließlich im Vorbeigehen auf den Po. Anschließend stellte er sich hinter ein Verkehrsschild - so dass sein Gesicht verdeckt war - und versuchte mutmaßlich seine Hose zu öffnen, woraufhin die 21-Jährige flüchtete.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Kriminalkommissariat Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell