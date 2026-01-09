POL-W: W Schockanruf - Betrug zu Nachteil einer Seniorin

Polizei Wuppertal

Schockanruf - Betrug zu Nachteil einer Seniorin

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (08.01.2026) ereignete sich in Wuppertal-Oberbarmen ein Telefonbetrug zum Nachteil einer 85-jährigen Wuppertalerin. Gegen 16:00 Uhr meldeten sich zunächst unbekannte Personen per Telefon bei der Seniorin und gaben sich als Angehörige und im weiteren Verlauf auch als Polizeibeamte aus. Unter der legendierten Geschichte, dass der Sohn der Angerufenen in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt worden sei und er unter Zahlung einer Kaution der Haft entgehen könnte, setzten die Täter die Frau erheblich unter Druck. Letztlich händigte die 85-Jährige einem unbekannten Mann, welcher gegen 18:00 Uhr an ihrer Wohnungstür erschien, eine hohe fünfstellige Bargeldsumme aus. Der Tatverdächtige wird als etwa 35-jähriger Mann beschrieben. Er ist circa 1,65 m groß. Er hat eine helle Hautfarbe und war insgesamt dunkel gekleidet. Nach Tatbegehung dürfte er eine helle Stofftasche mit sich geführt haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam machen. https://t1p.de/iwfxv - Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch klingt. - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei unter der 110 an! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden. - Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und Betrüger! - Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände entgegen. Erst recht nicht als Kaution

