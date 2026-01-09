PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Schockanruf - Betrug zu Nachteil einer Seniorin

POL-W: W Schockanruf - Betrug zu Nachteil einer Seniorin
  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (08.01.2026) ereignete sich in 
Wuppertal-Oberbarmen ein Telefonbetrug zum Nachteil einer 85-jährigen
Wuppertalerin.

Gegen 16:00 Uhr meldeten sich zunächst unbekannte Personen per 
Telefon bei der Seniorin und gaben sich als Angehörige und im 
weiteren Verlauf auch als Polizeibeamte aus. Unter der legendierten 
Geschichte, dass der Sohn der Angerufenen in einen tödlichen 
Verkehrsunfall verwickelt worden sei und er unter Zahlung einer 
Kaution der Haft entgehen könnte, setzten die Täter die Frau 
erheblich unter Druck.
Letztlich händigte die 85-Jährige einem unbekannten Mann, welcher 
gegen 18:00 Uhr an ihrer Wohnungstür erschien, eine hohe fünfstellige
Bargeldsumme aus.

Der Tatverdächtige wird als etwa 35-jähriger Mann beschrieben. Er ist
circa 1,65 m groß. Er hat eine helle Hautfarbe und war insgesamt 
dunkel gekleidet. Nach Tatbegehung dürfte er eine helle Stofftasche 
mit sich geführt haben.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202 284
0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen auf die 
Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen"
der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.

https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
  klingt.
- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
  unter der 110 an!
- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
  misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
  beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen 
  konfrontiert werden.
- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
  Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder 
  ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.
- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
  finanziellen Verhältnisse.
- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
  Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
  Betrüger!
- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
  entgegen. Erst recht nicht als Kaution

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 10:05

    POL-W: W/RS Polizei nimmt zwei Männer nach Verfolgungsfahrt fest

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Freitag (09.01.2026), flüchtete ein Pkw vor der Polizei von Cronenberg nach Remscheid. Gegen kurz vor 02:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Personen auf einem Supermarktparkplatz an der Hahnerberger Straße auf. Als die Beamten die Männer (polnische Staatsangehörige) kontrollieren wollten, flüchteten beide in einem Saab in Richtung Cronenberg. ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:26

    POL-W: SG Unfall auf der Liebermannstraße - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 07.01.2026, gegen 19:40 Uhr, kam es auf der Liebermannstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann war mit seinem Mini Cooper auf der Liebermannstraße in Richtung Stresemannstraße unterwegs, als unvermittelt ein Pkw auf der Gegenspur ausscherte, um einen haltenden Transporter zu umfahren. Der 23-Jährige bremste und wich nach links aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren