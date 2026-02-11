PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Autofahrer unter Drogeneinfluss (0035813/2026)

Greiz (ots)

Langenwolschendorf. Am 10.02.2026 gegen 18:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 35-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Zudem bestand für den Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis im Bundesgebiet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

