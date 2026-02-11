LPI-G: (GRZ) Autofahrer unter Drogeneinfluss (0035813/2026)
Greiz (ots)
Langenwolschendorf. Am 10.02.2026 gegen 18:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 35-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Zudem bestand für den Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis im Bundesgebiet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)
