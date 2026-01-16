PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260116.1 Laboe Wendtorf: Diebstahl von Außenbordern im Winterlager

Laboe Wendtorf (ots)

Im Zeitraum 23.12.2025 und dem 13.01.2026 kam es in den Winterlagern von Wendtorf und Laboe zum Diebstahl von drei Außenbordern. Die Wasserschutzpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Tatverdächtige sowie Zeuginnen und Zeugen. Die Kolleginnen und Kollegen der Wasserschutz stellten fest, dass im Zeitraum zwischen dem 23.12.2025 und dem 13.01.2026 in den Winterlagern von Wendtorf und Laboe durch derzeit unbekannte Täter drei Außenborder gestohlen wurden. Darüber hinaus kam es in dieser Zeit zu einem Versuch, einen weiteren Außenborder zu entwenden. Es entstand ein Schaden von ca. 80 000 EUR. Schiffseigner, Zeuginnen und Zeugen werden gebeten bei sachdienlichen Hinweisen, die Wasserschutzpolizei Kiel zu informieren. Die Wasserschutzpolizei Kiel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 0431-1601610 oder unter kiel.wsprv@polizei.landsh.de entgegen.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

