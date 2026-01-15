Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260115.2 Kiel: Schwerer Raub mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Heute (15.01.26) kam es im Bereich des Skandinaviendamms im Kieler Stadtteil Mettenhof zu einem Raubdelikt. Zwei Tatverdächtige erbeuteten unter Vorhalt und Nutzung eines Messers ein Portemonnaie. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Tat ereignete sich heute Morgen gegen 7:40 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der spätere Geschädigte auf dem Schulweg zum Thor-Heyerdahl-Gymnasium. Der geschädigte Schüler soll auf dem Weg zur Schule im Bereich Drammenweg, Skandinaviendamm, zwei männliche Personen wahrgenommen haben, die sich auf ihn zubewegten. Diese hätten den jungen Mann gestoppt und sollten Geld gefordert haben. Nachdem der Geschädigte nicht reagiert habe, solle der vor dem Geschädigten befindliche Tatverdächtige ein Messer hervorgezogen und mit diesem Schwingbewegungen in Richtung Brustbereich und Gesicht des Geschädigten ausgeführt haben. Anschließend sei ein Stich mit dem Messer in Richtung Oberschenkel des Geschädigten erfolgt. Der hinter dem Geschädigten stehende zweite Tatverdächtige habe dann die Geldbörse des Geschädigten aus dessen Hosentasche entwendet. Anschließend seien die Täter fußläufig vom Tatort geflüchtet.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich; ca. 15-16 Jahre alt ;ca. 180 cm groß; braune Augen; schwarze Haare; schwarze Jogginghose, schwarzer Pulli, schwarze Schuhe, schwarzes Tuch im bzw. über das Gesicht als Maskierung; spricht Deutsch; bewaffnet mit Messer: wird beschrieben als Obstmesser, schwarzer Griff, silberne ca. 10-12 cm lange Klinge, einseitig geschliffen

Täter 2:

männlich; ca., 15-16 Jahre alt; ca. 174 cm groß; braune Augen; schwarze Haare;längere Augenbrauen; schwarze Kleidung; schwarzes Tuch bis zur Nase als Maskierung

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Daher ist ab sofort das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein freigeschaltet, auf dem unter folgendem Link Videos, Fotos und Hinweise hochgeladen werden können: https://sh.hinweisportal.de/. Wir bitten insbesondere um Übermittlung von gefertigten Videos von dem Tatgeschehen. Hinweise können auch anonym geschehen.

Telefonische Hinweise nimmt die Polizei auch unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Babette Weiß, Polizeisprecherin Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell