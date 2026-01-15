Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260115.1 Kiel: Verletzte Frau angetroffen - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Bereits am 2. Januar trafen Passanten eine erheblich verletzte Frau im Sport- und Begegnungspark im Stadtteil Gaarden an. Wie es zu den Verletzungen der Frau gekommen ist, konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Freitag, 2. Januar 2026, stellten Passanten im Sport- und Begegnungspark im Bereich der Coventryhalle eine stark verletzte Frau fest. Die 22-jährige wies erhebliche Kopfverletzungen auf und kam in ein Krankenhaus. Der Ursprung ihrer Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Die Geschädigte hat bis zum heutigen Tage keine Erinnerungen an den Vorfall. Anhand des Verletzungsbildes könne nach derzeitigem Stand weder ein Unfall- oder Sturzgeschehen noch eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

Die Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat am 2. Januar in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr etwas Auffälliges im Sport- und Begegnungspark beobachtet oder hinsichtlich eines entsprechenden Vorfalls etwas gehört? Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Verletzte gestürzt ist und zunächst ihren Weg unbeirrt fortgesetzt hat, weshalb Beobachter zunächst nicht zur Hilfe eilten, da der Ernst der Lage nicht direkt erkennbar gewesen ist.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 160 33 33 in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell