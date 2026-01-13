PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260113.2 Kiel
Fockbeck: Jugendliche verletzt - Zeugen gesucht

Kiel / Fockbeck (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Sonntag kam es im Bereich der Parkanlage des Fockbecker Sees zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Zwei Geschädigte mussten im Nachgang in einer Klinik behandelt werden. Die Gruppe der Tatverdächtigen ist der Fanszene der KSV Holstein Kiel zuzuordnen. Die Polizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am 11. Januar gegen 21:30 Uhr hielten sich nach jetzigem Ermittlungsstand die beiden 15- und 17-jährigen Geschädigten in der Parkanlage am Fockbecker See in Fockbeck auf. Plötzlich seien vier bis fünf männliche Personen erschienen, seien unvermittelt auf die beiden Geschädigten losgegangen und hätten diese mehrfach geschlagen. Nachdem die Tatverdächtigen von den Geschädigten abgelassen hätten, seien diese in unbekannten Richtung geflüchtet. Beide Geschädigte kamen anschließend mit Kopfverletzungen in Krankenhäuser.

Die Personen sollen allesamt vermummt gewesen sein. Hierzu seien Fanschals und Sturmhauben der KSV Holstein genutzt worden. Zwei der Täter konnten durch die Geschädigten näher beschrieben werden. Einer soll ca. 180 cm groß, kräftig und zusätzlich zur beschriebenen Vermummung mit einer schwarzen "North Face"-Jacke bekleidet gewesen sein. Die zweite Person soll neben der beschriebenen Vermummung ebenfalls eine kräftige Statur gehabt haben und ca. 185 -190 cm groß gewesen sein.

In der Vergangenheit kam es im Bereich Rendsburg mehrfach zu körperlichen Auseinandersetzungen, an denen offensichtlich Fans von Holstein Kiel beteiligt gewesen sein sollen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen Personen, die Angaben zu den Tatbeteiligten oder zum Tatablauf machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04331-208 450 bei der Polizei zu melden.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

