POL-KI: 260114.1 Preetz: Tatverdächtige und Zeugen nach Körperverletzung durch unerlaubte Pyrotechnik gesucht

Preetz (ots)

Am Dienstag kam es kurz nach 20:00 Uhr zu einem sogenannten Böllerwurf von Unbekannten durch ein Fenster der Wilhelminen-Turnhalle in der Schulstraße in Preetz. Drei Personen wurden verletzt und es entstand Sachschaden. Die Polizeistation Preetz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Tatverdächtige sowie Zeuginnen und Zeugen. Am 13.01.26 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Wurf von unerlaubter Pyrotechnik (einem sogenannten "Polenböller"). Unbekannten warfen durch ein Fenster der Wilhelminen-Turnhalle in der Schulstraße diesen Böller, der im Inneren der Halle explodierte. In der Sporthalle befanden sich Sportlerinnen und Sportler beim Training. Durch den lauten Knall bei der Explosion verletzten sich drei junge Mädchen. Auf dem Hallenboden blieben deutliche Verbrennungen zurück. Der sofort hinaus geeilte Trainer erhielt von einem Passanten den Hinweis, dass sich Jugendliche im Hallenbereich aufgehalten haben sollen. Diese sollen in Richtung Hufenweg weggelaufen sein.

Die Polizeistation Preetz sucht Augenzeugen, die zu der fraglichen Zeit im Bereich Hufenweg, Schulstraße und Am Wasserturm böllernde Jugendliche gesehen haben. Insbesondere der unbekannte Passant wäre ein wichtiger Zeuge. Wir bitten diesen Passanten und weitere Hinweisgeber, sich bei der Polizeistation Preetz 04342 1077-0 zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

