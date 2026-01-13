Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260113.3 Schwentinental: 42-Jähriger aus Schwentinental angetroffen - Folgemeldung zu 260113.1

Schwentinental (ots)

Der seit Sonntag vermisste 42-Jährige ist soeben in Preetz durch Einsatzkräfte angetroffen worden.

Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

