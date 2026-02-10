Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Ordnungswidrigkeitenverfahren zum Umweltdelikt - die Polizei bittet um Mithilfe (0030625/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 02.02.2026 gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass ein bislang unbekannter Täter mit einem bislang unbekannten Transportfahrzeug auf der Verbindungsstraße Langenleuba-Niederhain und Beiern seine Bauabfälle im Straßengraben entsorgte. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt. Trotz eingeleiteter Ermittlungen liegen derzeit keine Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

