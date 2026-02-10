PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Garagen aufgebrochen (0034226/2026)

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 30.01.2026 bis 09.02.2026 beschädigten Unbekannte in einem Garagenkomplex am Pfortener Kalkwerk mehrere Schlösser an insgesamt zwei Garagentoren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 07:23

    LPI-G: (G) Sachbeschädigungen in Kleingartenanlage (0033853/2026)

    Gera (ots) - Gera. Zwischen dem 07.02.2026 und dem 08.02.2026 beschädigten Unbekannte in einer Kleingartenanlage in der Straße des Friedens ein Gartentor sowie einen Gartenzaun. Gartenlauben wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht angegriffen. Der Sachschaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 07:23

    LPI-G: (ABG) Fische aus Becken entwendet (003363/2026)

    Altenburg (ots) - Nobitz. In der Nacht vom 08.02.2026, zwischen 02:44 Uhr und 03:09 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem Fischereigelände am Teichstrand mehrere Karpfen aus einem Becken. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren zweistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 07:23

    LPI-G: (ABG) Verfassungsfeindliche Schmierereien (0034708/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Bis zum 09.02.2026, 13:08 Uhr, brachten Unbekannte an einem Brückengeländer im Bereich Am Lerchenberg mehrere Schriftzüge an. Teile davon enthielten Zeichen verfassungswidriger Organisationen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor, sodass die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren