Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Garagen aufgebrochen (0034226/2026)

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 30.01.2026 bis 09.02.2026 beschädigten Unbekannte in einem Garagenkomplex am Pfortener Kalkwerk mehrere Schlösser an insgesamt zwei Garagentoren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

