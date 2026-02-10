LPI-G: (G) Sachbeschädigungen in Kleingartenanlage (0033853/2026)
Gera (ots)
Gera. Zwischen dem 07.02.2026 und dem 08.02.2026 beschädigten Unbekannte in einer Kleingartenanlage in der Straße des Friedens ein Gartentor sowie einen Gartenzaun. Gartenlauben wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht angegriffen. Der Sachschaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)
