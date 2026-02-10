LPI-G: (ABG) Verfassungsfeindliche Schmierereien (0034708/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Bis zum 09.02.2026, 13:08 Uhr, brachten Unbekannte an einem Brückengeländer im Bereich Am Lerchenberg mehrere Schriftzüge an. Teile davon enthielten Zeichen verfassungswidriger Organisationen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor, sodass die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, bittet, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)
