LPI-G: (G) Brand in Garagenkomplex (0033277/2026)

Gera. Am 08.02.2026 gegen 13:40 Uhr wurde im Bereich Pfortener Kalkwerk und Plauensche Straße ein Brand in einem Garagenkomplex festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Garage aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Eine benachbarte Garage wurde durch Rauchentwicklung ebenfalls beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Garagen wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter 0365 / 82341465 zu melden. (SR)

