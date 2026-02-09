PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brand in Garagenkomplex (0033277/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 08.02.2026 gegen 13:40 Uhr wurde im Bereich Pfortener Kalkwerk und Plauensche Straße ein Brand in einem Garagenkomplex festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Garage aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Eine benachbarte Garage wurde durch Rauchentwicklung ebenfalls beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Garagen wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter 0365 / 82341465 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 08:51

    LPI-G: (ABG) Geldbörse aus Einkaufstasche entwendet (0032361/2026)

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Am 06.02.2026 kam es zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr in einem Supermarkt in der Altenburger Straße zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Handtasche einer Seniorin während des Einkaufs im Einkaufswagen. Unbekannte Täter öffneten unbemerkt den Reißverschluss der Tasche und entwendeten daraus eine Geldbörse ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:42

    LPI-G: Betrunkener Radfahrer

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 08.02.2026 bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land in der Münsaer Straße einen Radfahrer der bei Erblicken des Streifenwagens zunächst stoppte, dann aber in den Stiftsgraben in Schlangenlinien entgegengesetzt der Einbahnstraße fuhr. In der Berggasse entschloss sich der Radfahrer dann doch anzuhalten, wobei er stürzte. Aufgrund des bei der Kontrolle festgestellten Alkoholgeruchs erfolgte ein entsprechender Test, der ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:41

    LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: In den frühen Morgenstunden des 08.02.2026 kontrollierten Beamte der Altenburger Polizei in der Pappelstraße einen Pkw Audi und mussten dabei feststellen, dass der 19-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren