Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Geldbörse aus Einkaufstasche entwendet (0032361/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am 06.02.2026 kam es zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr in einem Supermarkt in der Altenburger Straße zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Handtasche einer Seniorin während des Einkaufs im Einkaufswagen. Unbekannte Täter öffneten unbemerkt den Reißverschluss der Tasche und entwendeten daraus eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizei Altenburger Land unter 03447 / 4710 zu melden. (SR)

