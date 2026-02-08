Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Radfahrer

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 08.02.2026 bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land in der Münsaer Straße einen Radfahrer der bei Erblicken des Streifenwagens zunächst stoppte, dann aber in den Stiftsgraben in Schlangenlinien entgegengesetzt der Einbahnstraße fuhr. In der Berggasse entschloss sich der Radfahrer dann doch anzuhalten, wobei er stürzte. Aufgrund des bei der Kontrolle festgestellten Alkoholgeruchs erfolgte ein entsprechender Test, der vor Ort einen Wert von knapp über zwei Promille ergab. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

