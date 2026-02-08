LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis am Steuer
Altenburger Land (ots)
Altenburg: In den frühen Morgenstunden des 08.02.2026 kontrollierten Beamte der Altenburger Polizei in der Pappelstraße einen Pkw Audi und mussten dabei feststellen, dass der 19-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
