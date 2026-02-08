PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Altenburger Land (ots)

Altenburg: In den frühen Morgenstunden des 08.02.2026 kontrollierten Beamte der Altenburger Polizei in der Pappelstraße einen Pkw Audi und mussten dabei feststellen, dass der 19-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 12:41

    LPI-G: Kaugummiautomat zerstört

    Altenburger Land (ots) - Schmölln: Am 07.02.2026 beschädigten derzeit unbekannte Täter gegen 22:40 Uhr am Brauhof einen Kaugummi-Automat und verließen den Tatort in Richtung des Brauereiteiches. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26030602 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:40

    LPI-G: Reifen zerstochen

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: In der Zeit vom 07.02.2026, 02:30 Uhr bis zum 07.02.2026, 14:15 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter in der Hempelstraße zwei Reifen an einem dort geparkten Pkw Audi. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26030499 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:39

    LPI-G: Mit E-Scooter im Rausch ohne Versicherung

    Altenburger Land (ots) - Lucka: Am 07.02.2026 stellten Beamte der Altenburger Polizei gegen 22:50 Uhr im Bischofsweg einen Mann fest, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Einer Kontrolle versucht der Mann zunächst zu entgehen, stürzt allerdings nach einigen Metern. In der Folge stellen die Beamten fest, dass zwar keine Versicherung für das Fahrzeug besteht, dafür der 32-jährige Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren