Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Brandstiftung an Firmengebäude (0034783/2026)

Greiz (ots)

Münchenbernsdorf. Am 09.02.2026 zwischen 23:15 Uhr und 23:35 Uhr kam es auf dem Gelände eines Unternehmens in der Großbockaer Straße zu einem Brandgeschehen. Zwei Männer im Alter von 33 und 34 Jahren befanden sich auf dem Firmengelände und setzten eine am Gebäude abgestellte Palette in Brand. Dadurch entstand Sachschaden an der Palette sowie Verrußungen an der Hausfassade in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte glücklicherweise durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die Tatverdächtigen wurden noch am Tatort gestellt und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell