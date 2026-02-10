PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Brandstiftung an Firmengebäude (0034783/2026)

Greiz (ots)

Münchenbernsdorf. Am 09.02.2026 zwischen 23:15 Uhr und 23:35 Uhr kam es auf dem Gelände eines Unternehmens in der Großbockaer Straße zu einem Brandgeschehen. Zwei Männer im Alter von 33 und 34 Jahren befanden sich auf dem Firmengelände und setzten eine am Gebäude abgestellte Palette in Brand. Dadurch entstand Sachschaden an der Palette sowie Verrußungen an der Hausfassade in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte glücklicherweise durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die Tatverdächtigen wurden noch am Tatort gestellt und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 08:52

    LPI-G: (G) Brand in Garagenkomplex (0033277/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 08.02.2026 gegen 13:40 Uhr wurde im Bereich Pfortener Kalkwerk und Plauensche Straße ein Brand in einem Garagenkomplex festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Garage aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Eine benachbarte Garage wurde durch Rauchentwicklung ebenfalls beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Garagen wird ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:51

    LPI-G: (ABG) Geldbörse aus Einkaufstasche entwendet (0032361/2026)

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Am 06.02.2026 kam es zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr in einem Supermarkt in der Altenburger Straße zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Handtasche einer Seniorin während des Einkaufs im Einkaufswagen. Unbekannte Täter öffneten unbemerkt den Reißverschluss der Tasche und entwendeten daraus eine Geldbörse ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:42

    LPI-G: Betrunkener Radfahrer

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 08.02.2026 bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land in der Münsaer Straße einen Radfahrer der bei Erblicken des Streifenwagens zunächst stoppte, dann aber in den Stiftsgraben in Schlangenlinien entgegengesetzt der Einbahnstraße fuhr. In der Berggasse entschloss sich der Radfahrer dann doch anzuhalten, wobei er stürzte. Aufgrund des bei der Kontrolle festgestellten Alkoholgeruchs erfolgte ein entsprechender Test, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren