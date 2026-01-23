PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur. Aktuelle Warnung vor Anrufen durch betrügerische Banden

Montabaur (ots)

Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Montabaur vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Kriminelle rufen meist bei lebensälteren Personen an, geben sich oft als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und versuchen unter einer Legende die Angerufenen dazu zu verleiten Bargeld und Wertgegenstände an einen Abholer zu übergeben. In vielen Fällen wird z.B. eine Notsituation eines nahen Angehörigen vorgetäuscht um die Angerufenen dazu zu verleiten Geld für einen medizinischen Eingriff oder eine Kaution gegen einen Haftantritt bereitzustellen. Die Polizei Montabaur warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor betrügerischen Anrufen. Die Polizei würde sie niemals am Telefon mit einem Sachverhalt konfrontieren und nach Geld oder Wertgegenständen fragen. Im Zweifel legen sie auf und rufen sie ihre örtlich zuständige Polizei an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 23.01.2026 – 10:19

    POL-PDMT: Gemünden - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten nach Überholmanöver

    Gemünden (ots) - Am Freitag, 25.01.2026, ereignete sich um kurz vor 7 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L288 in der Höhe der Abfahrt Gemünden. Der 36-jährige Fahrer eines Transporters überholte im Kurvenbereich einen Lkw trotz Überholverbots und kollidierte seitlich versetzt mit einem entgegenkommenden Linienbus und dem Lkw. In der Folge stieß der Transporter noch ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:32

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

    57627 Hachenburg (ots) - In der Zeit vom 21.01.2026, 14:30 Uhr, bis 22.01.2026, 07:30 Uhr, wurde in der Salzgasse, Hachenburg, ein PKW (roter Opel Grandland SUV) beschädigt. Der Spurenlage nach wurde dieser von einem bisher unbekannten Fahrzeug im Bereich des Außenspiegels an der Beifahrerseite touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
