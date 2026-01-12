PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl eines Autos +++ Stein gegen Haus geworfen +++ Einbrüche +++ Mehrere Sachbeschädigungen

Hofheim (ots)

1.Diebstahl eines Autos,

Kelkheim a.T., Fischbach, Altenhainer Straße, Sonntag, 11.01.2026, 23:30 Uhr bis Montag, 12.01.2026, 05:15 Uhr

(lr) In der Nacht zum Montag wurde ein Pkw im Kelkheimer Stadtteil Fischbach entwendet. Der graue Jeep Grand Cherokee wurde von dem Eigentümer ordnungsgemäß in der Altenhainer Straße gegen 23:30 Uhr geparkt. Als er am Morgen um 05:15 Uhr wieder fahren wollte, war der Wagen von unbekannten Tätern auf unbekannte Art und Weise entwendet worden. Der Jeep konnte später in Nieder-Wöllstadt (Wetteraukreis) aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

2.Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus, Hofheim a.T., Schießberg, Samstag, 10.01.2026 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr

(lr) Am Samstagmittag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus in Hofheim. Der unbekannte Täter warf zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr einen Stein gegen das Küchenfenster in der Straße "Schießberg", wodurch dieses beschädigt wurde. Anschließend machte sich der Vandale in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06192) 2079-0 entgegen.

3.Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Hattersheim a.M., Okriftel, Schneewittchenweg, Donnerstag, 08.01.2026, 21:30 Uhr bis Freitag, 09.01.2026, 09:00 Uhr

(lr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Hattersheimer Stadtteil Okriftel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 21:30 Uhr und 09:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terassentür im Schneewitchenweg gewaltsam auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume. Daraufhin flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

4.Einbruch in ein Blumengeschäft,

Bad Soden a.T., Kelkheimer Straße, Freitag, 09.01.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 10.01.2026, 08:00 Uhr

(lr) In der Nacht zum Samstag kam es in Bad Soden zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft. Der unbekannte Täter öffnete zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr auf unbekannte Art und Weise die Eingangstür in der Kelkheimer Straße, um so Zugang zum Verkaufsraum zu erhalten. Der Einbrecher entwendete jedoch nichts und machte sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Sachbeschädigungen,

Hattersheim, Eddersheim, Freitag, 09.01.2026 bis Samstag, 10.01.2026

(eh) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Hattersheim Eddersheim Briefkästen mehrerer Grundstücke sowie der Außenspiegel eines Pkw beschädigt. In der Nacht von Freitag auf Samstag zogen unbekannte Täter durch Hattersheim Eddersheim und beschädigten in der Keltenstraße Briefkästen auf mehreren Grundstücken. Die Briefkästen wurden zum Teil aus den Befestigungen gerissen und irreparabel verbogen. Außerdem wurde in der Parkstraße an einem geparkten blauen Renault Twingo der Außenspiegel beschädigt. Die Polizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

