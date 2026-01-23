Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemünden - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten nach Überholmanöver

Gemünden (ots)

Am Freitag, 25.01.2026, ereignete sich um kurz vor 7 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L288 in der Höhe der Abfahrt Gemünden. Der 36-jährige Fahrer eines Transporters überholte im Kurvenbereich einen Lkw trotz Überholverbots und kollidierte seitlich versetzt mit einem entgegenkommenden Linienbus und dem Lkw. In der Folge stieß der Transporter noch gegen einen entgegenkommenden Pkw. Ein weiterer Pkw wurde durch die umherfliegenden Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher wurde schwer und der Busfahrer leicht verletzt, diese wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine weitere Unfallbeteiligte erlitt einen Schock. Gegen den Unfallverursacher wurde auf Grund der Fahrweise ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Durch die Straßenmeisterei Rennerod musste die Strecke für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der beschädigten Fahrzeuge etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell