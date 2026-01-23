PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemünden - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten nach Überholmanöver

Gemünden (ots)

Am Freitag, 25.01.2026, ereignete sich um kurz vor 7 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L288 in der Höhe der Abfahrt Gemünden. Der 36-jährige Fahrer eines Transporters überholte im Kurvenbereich einen Lkw trotz Überholverbots und kollidierte seitlich versetzt mit einem entgegenkommenden Linienbus und dem Lkw. In der Folge stieß der Transporter noch gegen einen entgegenkommenden Pkw. Ein weiterer Pkw wurde durch die umherfliegenden Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher wurde schwer und der Busfahrer leicht verletzt, diese wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine weitere Unfallbeteiligte erlitt einen Schock. Gegen den Unfallverursacher wurde auf Grund der Fahrweise ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Durch die Straßenmeisterei Rennerod musste die Strecke für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der beschädigten Fahrzeuge etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
T. Kexel, POK

Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 22.01.2026 – 12:32

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

    57627 Hachenburg (ots) - In der Zeit vom 21.01.2026, 14:30 Uhr, bis 22.01.2026, 07:30 Uhr, wurde in der Salzgasse, Hachenburg, ein PKW (roter Opel Grandland SUV) beschädigt. Der Spurenlage nach wurde dieser von einem bisher unbekannten Fahrzeug im Bereich des Außenspiegels an der Beifahrerseite touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 21:15

    POL-PDMT: Beinaheunfall durch Trunkenheit am Steuer

    Rennerod (ots) - Am Abend des 21.01.2026 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Beinaheunfall an der Einmündung der L 298 zu der B 255 bei Rennerod. Der 77-jährige, alkoholisierte Pkw-Führer befuhr die L 298 und bog von Rennerod nach links auf die B 255, in Richtung Hellenhahn-Schellenberg ab. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher die B 255 in Richtung Rehe befuhr. Dieser musste stark ...

    mehr
