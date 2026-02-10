PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: (ABG) Fische aus Becken entwendet (003363/2026)

Altenburg (ots)

Nobitz. In der Nacht vom 08.02.2026, zwischen 02:44 Uhr und 03:09 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem Fischereigelände am Teichstrand mehrere Karpfen aus einem Becken. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren zweistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

