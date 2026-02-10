LPI-G: (ABG) Fische aus Becken entwendet (003363/2026)
Altenburg (ots)
Nobitz. In der Nacht vom 08.02.2026, zwischen 02:44 Uhr und 03:09 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem Fischereigelände am Teichstrand mehrere Karpfen aus einem Becken. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren zweistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)
