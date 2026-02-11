PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Einbruch in Gartenlaube (0035682/2026)

Altenburg (ots)

Lucka. Im Zeitraum vom 01.12.2025 bis 10.02.2026 drangen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube in eine Kleingartenanlage in der Altenburger Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Aus der Laube entwendeten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem diverses Werkzeug im geschätzten Gesamtwert im niedrigen dreistelligen Bereich. Zudem entstand Sachschaden in ähnlicher Höhe. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Altenburger Land unter 03447 / 4710 entgegen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

