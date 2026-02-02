Polizei Köln

POL-K: 260202-2-K/BM Raubserie geklärt - Tatverdächtige in gestohlenem Cupra gestellt - Untersuchungshaft angeordnet

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29. Januar 2026, Ziffer 4: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6206721

Nach kurzer Verfolgungsfahrt haben Streifenteams im Rhein-Erft-Kreis am späten Freitagabend (30. Januar) gegen 23.15 Uhr einen in der Nacht zuvor in Köln gestohlenen Cupra gestoppt und den 19 Jahre alten Fahrer, einen 16-Jährigen sowie zwei 14 und 17 Jahre alte Mädchen vorläufig festgenommen. Die 14-Jährige sowie die beiden jungen Männer stehen im dringenden Verdacht, in der Nacht zu Donnerstag (29. Januar) in Köln drei Raubüberfälle begangen zu haben. Bei einer der Taten am Neumarkt hatten die Täter Papiere und Schlüssel des Cupra erbeutet und wenig später das an der Anschrift des Überfallenen abgestellte Auto entwendet.

Im Auto stellten die Polizisten umfangreiches Beweismaterial sowie Teile der mutmaßlichen Tatbeute sicher.

Aufgefallen war der Cupra, da der 19-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, in Frechen ein Stoppschild missachtet hatte. Sein Versuch, mit dem Auto zu entkommen scheitert ebenso wie Versuch der vier Insassen, vom Endpunkt der Verfolgungsfahrt auf der Bergmannstraße in Hürth zu Fuß zu entkommen.

Ein Haftrichter ordnete gegen den Fahrer (19) sowie den 16-jährigen Begleiter die Untersuchungshaft an. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell