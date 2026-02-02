Polizei Köln

POL-K: 260202-1-K Drei Tatverdächtige nach Verfolgungsfahrt festgenommen - Gefälschte amtliche Siegel, TÜV-Plaketten und Betäubungsmittel sichergestellt

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (1. Februar) haben Polizeibeamte in Köln-Humboldt-Gremberg drei Tatverdächtige im Alter von 40, 37 und 26 Jahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei von Kraftfahrzeugen vorläufig festgenommen. Der 40-jährige Fahrzeugführer, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 3.50 Uhr hatte der Mann auf der Gremberger Straße auf Anhaltezeichen eines Streifenteams reagiert, indem er sein Fahrzeug beschleunigte und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppte er den Pkw und versuchte zu flüchten, während seine beiden Mitfahrer im Fahrzeug verblieben. Einsatzkräfte stellten den 40-Jährigen nach kurzer Nacheile und nahmen ihn unter Widerstand vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs sowie der Tatverdächtigen stellten die Beamten unter anderem gefälschte amtliche Fahrzeugsiegel und TÜV-Plaketten, Aufbruchswerkzeug, mehrere Fahrzeugschlüssel, Betäubungsmittel sowie weitere Gegenstände sicher, die auf Eigentums- und Urkundendelikte hindeuten. Der Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln geführt hatte.

Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung der Wohnungen des Tatverdächtigen sowie einer Kfz-Werkstatt im Rhein-Sieg-Kreis stellten Polizisten weitere mutmaßliche Tat- und Beweismittel sicher, darunter Fahrzeugschlüssel und -schlüsselrohlinge, Airbags und Tachometer, gefälschte Fahrzeugdokumente und Blanko-Zulassungsbescheinigungen und Bargeld in vierstelliger Höhe. Ein Teil der sichergestellten Gegenstände war bereits zur Fahndung ausgeschrieben worden und konnte konkreten Diebstahlsdelikten zugeordnet werden.

Die Ermittlungen richten sich unter anderem auf den Verdacht der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei, der Urkundenfälschung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie von Verkehrs- und Betäubungsmitteldelikten. (as/al)

