Polizei Köln

POL-K: 260130-2-K SUV-Fahrer entfernt sich nach Kollision mit Lastenrad vom Unfallort - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Köln (ots)

Am Dienstag (27. Januar) soll ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV gegen 17.15 Uhr bei einem Abbiegevorgang in Köln-Zollstock das Lastenrad eines 46-jährigen Kölners touchiert und den Radfahrer zu Fall gebracht haben. Dieser sei auf dem Fahrradweg der Pohligstraße in Richtung der Straße "Am Vorgebirgstor" unterwegs gewesen und habe die Kreuzung Höninger Weg überqueren wollen. Dabei sei es zu der Kollision mit dem von der Pohligstraße nach rechts in den Höninger Weg abbiegenden SUV gekommen. Dessen ungeachtet habe der Fahrer des schwarzen Pkw seine Fahrt fortgesetzt, ohne anzuhalten. Das Verkehrskommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de (cg/cr)

