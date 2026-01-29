Polizei Köln

POL-K: 260129-7-K Unfall unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein - mehrere Fahrzeuge in Bilderstöckchen beschädigt - Blutprobe

Köln (ots)

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 40 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag (29. Januar) auf der Robert-Perthel-Straße in Köln-Bilderstöckchen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Er fuhr mit seinem Chevrolet Kombi auf einen Cubra auf und kam auf dem Mittelstreifen zum Stillstand. Der 60 Jahre alte Fahrer des Cubra erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Polizisten fassten den 40-Jährigen, als er von der Unfallstelle weglaufen wollte.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 40-Jährige gegen 15.40 Uhr Anhaltezeichen einer Zivilstreife des "Einsatztrupp Rennen" auf der Robert-Perthel-Straße in Höhe Heckweg ignoriert und versucht, mit hoher Geschwindigkeit zu entkommen. Nach einer Fahrt über die Autobahn 57, die er an der Anschlussstelle Ehrenfeld wieder verließ, touchierte der Chevrolet auf der Robert-Perthel-Straße mindestens vier weitere Fahrzeuge und kam erst nach dem Auffahrunfall zum Stehen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert vor Ort die Spuren. Die Robert-Perthel-Straße ist aktuell für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Aufgrund eines positiven Drogenvortests ordneten die Beamten eine Blutprobe bei dem 40-Jährigen an. (sw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell