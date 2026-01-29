Polizei Köln

POL-K: 260129-6-K Mutmaßlicher Drogendealer ohne Fahrerlaubnis von Polizisten wiedererkannt - Kokain sichergestellt

Köln (ots)

Mehrere Kilo Kokain haben Polizisten am Mittwochnachmittag (28. Januar) in Köln-Kalk bei einem mutmaßlichen Drogendealer (22) sichergestellt und den Mann festgenommen. Darüber hinaus beschlagnahmten sie den weißen Smart, mit dem der 22-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Aufmerksame Polizisten hatten den ihnen bereits bekannten Kölner gegen 14 Uhr an der Kreuzung Kalker Hauptstraße/Walter-Pauli-Ring vor einer roten Ampel in dem Auto gesehen. Beim Versuch, vor der Polizeikontrolle über den Deutzer Ring zu flüchten, kollidierte der unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten stehende Tatverdächtige in Höhe der Technischen Hochschule mit einem Betonpoller.

In dem Auto und seinen Taschen führte der mutmaßliche Drogendealer ein Messer, Pfefferspray sowie verschreibungspflichtige Medikamente mit. Die von ihm zuvor aus dem Wagen geworfene Tüte mit verpacktem Kokain fanden die Polizisten unmittelbar neben seinem Smart. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten darüber hinaus noch weiteres Koks, Verpackungsutensilien sowie eine Feinwaage sicher. Der 22-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/sb)

