Polizei Köln

POL-K: 260129-3-K/ME Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Mettmann nach Diebstahl und EC-Karten-Betrug

Köln (ots)

Pressemeldung der Polizei Mettmann:

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wendet sich nach einem Taschendiebstahl mit anschließendem EC-Kartenbetrug mit Fotos zweier Tatverdächtiger an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Bereits am 15. Oktober 2025 entwendeten bislang noch unbekannte Täter einem 55 Jahre alten Kölner in einer Gaststätte in Köln-Mülheim das Portemonnaie. Noch am gleichen Abend wurden dann mit der Debitkarte mehrere Verfügungen abgebucht - so um 18:09 Uhr in einer Drogerie in der Stadtgalerie in Langenfeld sowie um 20:26 Uhr in einer Tankstelle an der Stixchestraße in Leverkusen. Es entstand hierbei ein Vermögensschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die mit der Debitkarte getätigten Einkäufe wurden von Videoüberwachungskameras aufgezeichnet. Nun wendet sich die Polizei auf richterlichen Beschluss mit den Bildern aus den Überwachungskameras an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer kennt die beiden abgebildeten Personen oder kann die Ermittlungen der Polizei durch sonstige Hinweise unterstützen?

Die Fahndungsfotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/193250

Hinweise nimmt die mit den Ermittlungen beauftragte Kriminalpolizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell