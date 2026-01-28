POL-K: 260128-2-K Crack-Bunker im August-Sander-Park ausgehoben - Zivilbeamte durchsuchen mutmaßliche Dealerwohnung

Polizei Köln

Die Polizei Köln hat am Dienstag (27. Januar) gegen 15.30 Uhr am Herkulesberg im August-Sander-Park in der Neustadt-Nord einen 56 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Unmittelbar danach vollstreckten weitere Zivilbeamte einen bereits seitens der Staatsanwaltschaft Köln erwirkten Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung des Verdächtigen an der innerstädtischen Steinfelder Gasse. Dort stellten die Polizisten eine geringe Menge Opium, eine PTB-Waffe und zwei mit Münzgeld gefüllte Geldkassetten sicher. Bei einem in der Wohnung angetroffenen 23-Jährigen fanden sich insgesamt 1400 Euro in bar.

Vier Verkaufseinheiten Crack und eine Feinwaage stellten die eingesetzten Polizisten dann in einem am Herkulesberg lokalisierten Erdbunker sicher. Nahebei trafen die Zivilbeamten auf zwei 16 und 17 Jahre alte Verdächtige. Zusammen mit dem 23-Jährigen mussten die Jugendlichen die Beamten zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung ins Polizeipräsidium begleiten. Die Minderjährigen wurden nach Rücksprache mit ihren Erziehungsberechtigten entlassen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die zuvor bereits am innerstädtischen Drogenbrennpunkt Neumarkt in Erscheinung getretenen Verdächtigen im Umfeld des Herkulesbergs arbeitsteilig mit Crack gehandelt haben. Die Ermittlungen gegen die Tätergruppe dauern an. (cg/sb)

