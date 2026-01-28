Polizei Köln

POL-K: 260128-1-K Fußgänger nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben - Polizei sucht weiterhin nach Zeugen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 19. Januar 2026:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6198898

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Der Fußgänger (51), der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (19. Januar) am Ebertplatz schwerste Verletzungen erlitten hatte, ist am Dienstag (27. Januar) in einer Klinik verstorben. Nach derzeitigem Sachstand soll der Mann gegen 7.50 Uhr die Fahrbahn aus Richtung der Neusser Straße kommend in Richtung der Platzfläche Ebertplatz betreten haben. Dort hatte ihn ein 58-jähriger Lkw-Fahrer erfasst.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen weiterhin nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cb/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell