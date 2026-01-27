Polizei Köln

POL-K: 2610127-3-K Entwendeter Schädel an der Uni Köln wieder aufgetaucht - Kripo bittet um Hinweise

Köln (ots)

Ein zwischen dem 10. Oktober und dem 3. Dezember 2025 aus einem Lagerraum der Universität Köln entwendeter indigener Schädel ist am Montagmorgen (26. Januar) in der Nähe des ursprünglichen Tatortes im Gebäude der Uni Köln wieder aufgetaucht. Eine Mitarbeiterin hatte im Flur des Untergeschosses eine Tüte des Sportgeschäfts Decathlon gefunden, in welcher sich der Schädel befand.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Person, die die Tüte dort deponiert hat. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/de)

