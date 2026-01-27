PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 260127-2-K Zeugensuche: Seitenspiegel von 21 hochwertigen Autos in Ehrenfeld entwendet

Köln (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (27. Januar) auf dem Gelände eines Autohauses in Köln-Ehrenfeld an insgesamt 21 Fahrzeugen die Seitenspiegel entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen der oder die Täter zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, die Parkfläche des Autohauses an der Fröbelstraße betreten und die Seitenspiegel der hochwertigen Fahrzeuge entwendet haben. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/sb)

