Polizei Köln

POL-K: 260126-4-K Wohnungsbrand in Köln-Merheim - 20-Jähriger in Untersuchungshaft - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (24. Januar) einen 20 Jahre alten Mann im Stadtteil Kalk festgenommen, der einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gelegt haben soll. Ein Haftrichter ordnete am Sonntag wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in sieben Fällen, der schweren Brandstiftung und wegen gefährlicher Körperverletzung Untersuchungshaft an. Eine Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 20-jährige Mazedonier gegen 23:30 Uhr hölzerne Schuhregale- und schränke vor der Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung an der Olpener Straße in Köln-Merheim angezündet haben, in der sich sechs Familienmitglieder der Frau befanden. Mutmaßlicher Auslöser hierfür war offenbar, dass sich die 20- jährige wenige Tage zuvor von dem Tatverdächtigen getrennt hatte und zurück zu ihren Eltern in die Dachgeschosswohnung gezogen war.

Familienmitglieder der Frau bemerkten das entstandene Feuer noch rechtzeitig. Alle konnten aus der Wohnung flüchten und durch das bereits stark verrauchte Treppenhaus ins Freie gelangen. Drei Familienangehörige erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn fest.

Die Wohnung im Dachgeschoss ist großflächig verrußt und derzeit nicht bewohnbar. Aufgrund der zeitnahen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Stockwerke des Hauses verhindert werden. (cb/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell