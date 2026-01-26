Polizei Köln

POL-K: 250126-3-K Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung am Karnevalszug in Rodenkirchen erledigt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 8. Oktober, Ziffer 1:

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen einer räuberischen Erpressung am Karnevalssonntag 2025 (2. März) wird hiermit zurückgenommen. Nach einem anonymen Hinweis aus der Bevölkerung hat sich der Gesuchte über einen Anwalt bei der Polizei Köln gemeldet.

Damit ist die Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung der Bilder entfallen. Diese dürfen nicht mehr verwendet werden. (cb/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell