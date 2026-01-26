PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250126-3-K Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung am Karnevalszug in Rodenkirchen erledigt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 8. Oktober, Ziffer 1:

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen einer räuberischen Erpressung am Karnevalssonntag 2025 (2. März) wird hiermit zurückgenommen. Nach einem anonymen Hinweis aus der Bevölkerung hat sich der Gesuchte über einen Anwalt bei der Polizei Köln gemeldet.

Damit ist die Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung der Bilder entfallen. Diese dürfen nicht mehr verwendet werden. (cb/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

