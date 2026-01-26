PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-K: 260126-2-K/BAB Unfallflucht unter Drogen- und Alkoholeinfluss - Blutprobe entnommen und Führerschein sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Köln haben am späten Sonntagabend (25. Januar) einen mutmaßlich unter Einfluss von Alkohol und Drogen stehenden Autofahrer nach einer Unfallflucht im Autobahnkreuz Leverkusen sowie einem weiteren Unfall auf der BAB 1 gestellt und für die Entnahme von Blutproben zur Wache gebracht. Der 53-Jährige aus Unna leistete erheblichen Widerstand. Die Polizisten stellten den Führerschein und das Auto des Mannes sicher.

Gegen 22.20 Uhr war der 53-Jährige im Autobahnkreuz Leverkusen auf einen vorausfahrenden Renault aufgefahren und auf der A1 in Richtung Dortmund geflüchtet. Kurz vor der Anschlussstelle Wermelskirchen hatte er die rechte Schutzleitplanke touchiert, war mit seinem Skoda ins Schleudern geraten und quer auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommen. (cr/de)

